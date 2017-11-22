Нани: жду своего шанса в «Лацио» и уверен, что вы увидите настоящего Нани

Полузащитник «Лацио» Луиш Нани перед домашней игрой Лиги Европы с «Витессом» (23 ноября) отметил, что ждёт своего шанса. Нани ещё ни разу не сыграл в Серии А с первых минут.

«Чувствую себя хорошо. Жду своего шанса и уверен, что вы увидите настоящего Нани.



Можем ли мы выиграть Лигу Европы? У нас отличная команда, у нас всё хорошо, мы можем играть лучше, чем сейчас. В Лиге Европы многое зависит от других команд. Кроме того, нельзя забывать про Серию А, там мы тоже должны хорошо выступить», — отметил Нани на предматчевой пресс-конференции.