Главный тренер «Копенгагена» выделил троих игроков в составе «Локомотива»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен выделил троих игроков в составе «Локомотива» перед выездной игрой с российским клубом в Лиге Европы (23 ноября).

«Локомотив» — очень сильная команда, стабильно играющая в течение очень длительного периода. Вы также можете посмотреть на таблицу РФПЛ, где они занимают первое место, хотя считаю, что 4-5 лучших команд в этой лиге довольно равны.

Могу выделить у соперника нескольких игроков: Фарфан, опытный Фернандеш и Алексей Миранчук, который следующим летом может еще больше раскрыть свой потенциал", — цитирует тренера сайт клуба.