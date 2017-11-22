Михалик: всегда мечтал сыграть против Зидана — игрок и человек с большой буквы!

Игрок «Локомотива» Тарас Михалик рассказал об особом отношении к легендарному Зинедину Зидану, ныне возглавляющему «Реал».

«У меня есть коллекция футболок. Не считаю, сколько их. Думаю организовать отдельное место, красиво повесить. Специальную комнату выделить, как у Месси или Роналду, вряд ли получится. Но что-нибудь придумаю! Какой-то сверхважной футболки, за которой я гонялся, нет. Все футболки ценны, всех игроков уважаю. Вот про футболки, кстати. Думал, Леша Миранчук вырвет футболку Месси – он же попал когда-то в его команду молодых и талантливых, играет в фирменных бутсах. Все были уверены, что именно Леша с ним махнется! А брат говорит, мол, хотел, но, когда подошел, растерялся, забыл все, что хотел сказать. В итоге просто поблагодарили друг друга за игру и разошлись.

У меня таких кумиров не было. Единственное, я всегда мечтал сыграть против Зидана. Он для меня футболист и человек с большой буквы. Помню, сборная Украины даже играла против французов на «Стад де Франс», но Зинедин тот матч, как назло, пропускал. Было обидно.

Еще на тему коллекции – у меня есть отдельная сумка с шипами, люблю подбирать отдельные — под погоду, под поле. Считайте, хобби. Но полезное", — цитирует Михалика пресс-служба клуба.