Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе ЛЧ с пропущенными голами

ЦСКА выиграл у «Бенфики» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.



Серия Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачёт.



Предыдущий сухой матч Акинфеева в групповом этапе Лиги чемпионов состоялся в матче с «Арсеналом» 1 ноября 2006 года. Та игра завершилась со счётом 0:0.