Дзамбротта: думаю, Месси и Дибала могут играть вместе в одной команде

Бывший защитник «Ювентуса» и «Барселоны» Джанлука Дзамбротта считает, что нападающий итальянского гранда Пауло Дибала мог бы играть в одной команде с форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси. Каталонский клуб в летнее трансферное окно проявлял интерес к футболисту «старой синьоры».

«Думаю, что Месси и Дибала могут играть вместе в одной команде. Когда обращаешь внимание на сборную Аргентины, понимаешь, что там много высококлассных футболистов. Таких как Икарди, Ди Мария… Они все не могут играть вместе. Вспоминаю те времена, когда я выступал за «Барселону». Мы выходили на поле с Месси, Это'О и Роналдиньо, а Анри сидел на скамейке запасных. Понятно, что тренер должен принимать сложное решение. Но я считаю, что Месси и Дибала совместимы на поле», — цитирует Дзамбротту Marca.