Главный тренер «Базеля» признался, что ещё не осознал победу над «МЮ»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики после домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов поделился впечатлениями от победы над лидером группы А, одержанной со счётом 1:0.



«Я пока ещё не осознал этого. Я сдерживал эмоции, поэтому осознание победы придёт позже. Я очень счастлив и горжусь показанным результатом, своими игроками, швейцарским футболом. Нам было трудно в первом тайме, а в перерыве я сказал, что нужно местами исправить игру, и у нас получилось", — сказал Вики в эфире телеканала RTS.



Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.

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