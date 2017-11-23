Автор победного гола в ворота «МЮ» Ланг: всё это как во сне

Ставший героем встречи «Базеля» и «Манчестер Юнайтед» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Михаэль Ланг поделился эмоциями после победы над лидером группы А, одержанной со счётом 1:0. Швейцарский защитник поразил ворота манкунианцев под занавес игры.



«Всё это как во сне. Просто не могу поверить, что мы победили такого сильного соперника. Мы знали, что можем выиграть этот матч и в результате добились победы, подобной которой я ещё не видел.



Наше итоговое место в группе? Думаю, что «Манчестер Юнайтед» победит дома ЦСКА, а мы должны взять хотя очко в матче с «Бенфикой. Если мы будем играть как сегодня, то добудем очки», — подчеркнул защитник в эфире телеканала RTS.



Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.

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