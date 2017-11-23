Эдер: «Локомотив» — клуб с богатой историей, который жаждет успеха

Нападающий «Локомотива» Эдер, являющийся чемпионом Европы—2016 в составе сборной Португалии, рассказал о своём переходе в российский клуб, состоявшийся летом 2017 года, поведал, что много хорошего о «железнодорожниках» ему рассказал бывший защитник красно-зелёных Марко Баша, а также чего хочет ещё достичь в карьере игрока.

«Мной интересовались несколько клубов. Мой бывший одноклубник Марко Баша рассказывал о „Локомотиве“ ещё до того, как этот вариант стал реальным. Прошло время, и мне сказали, что есть вариант с „Локо“. Я опять отправился к Марко Баше. Он рассказал много хорошего о клубе и городе. После разговора с агентом я пришёл к выводу, что это будет для меня хорошим вызовом. И сейчас мне в Москве нравится. Невероятный город. Клуб тоже хороший, мы показываем прекрасные результаты. Ещё я говорил с Мануэлом Фернандешем, и он тоже советовал переезжать. Он очень помог мне адаптироваться.

Марко Баша рассказал мне много хорошего. Что главный тренер был здесь футболистом, тренером, президентом. То есть играет важную роль. Это видно по отношениям с болельщиками. «Локомотив» — клуб с богатой историей, который жаждет успеха. И мы сделаем всё возможное, чтобы подарить радость болельщикам.

В этом сезоне я не проходил предсезонную подготовку. И когда пришёл в команду, другие уже провели по восемь-девять матчей в чемпионате. Мне пришлось быстро адаптироваться и набирать физическую форму. Благодаря тому что мы играли по воскресеньям и четвергам, в чемпионате и Лиге Европы, мне удалось быстрее набрать кондиции. Конечно, это большая честь — выступать в чемпионате России, где высокий уровень конкуренции, и в Лиге Европы, которую показывают по всему миру.

Мне нечего сказать критикам. Я должен работать дальше и делать всё, что в моих силах. Вот и всё. Они должны уважать то, чего я достиг. Сейчас мои мысли заняты клубным футболом. Поэтому хочу как можно больше играть за «Локомотив» и забивать как можно больше голов. Хочу помочь «Локо» достичь поставленных целей", — заявил 29-летний футболист в интервью официальному сайту УЕФА.