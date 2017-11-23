Почеттино: проблема неиграющих футболистов «Тоттенхэма» в том, что я здесь босс

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слова защитника команды Дэнни Роуза, который ранее заявил, что был зол непопаданием в стартовый состав на матч 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:2).

«Непросто принимать решение относительно стартового состава команды. Игроки, которые оказываются вне заявки и не появляются на поле регулярно, становятся несчастными. Однако это нормально. Рад за Роуза. Он хорошо выступает, и у меня нет претензий к его поведению. Он не проявляет чувства, когда общается со мной, поэтому меня удивили его слова. За день до матча у нас с ним состоялся разговор, в котором он никаким образом не показывал, что был зол. Конечно, он был расстроен, но о том, что Роуз был зол, я узнал позже.

Мне нравится, когда игроки проявляют эмоции. Это показывает заинтересованность с их стороны и желание играть. Однако Роуз не проявил эмоций и вёл себя нормально. Конечно, все не попадающие в состав футболисты сердятся, но их проблема в том, что я здесь босс», — цитирует Почеттино Sky Sports.