Роуз: у нас с Почеттино нет никаких проблем

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз заявил, что у него нет никаких проблем в отношениях с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Ранее Роуз раскритиковал трансферную политику клуба, призвав тратить больше денег на звёздных новичков.

«С моей стороны всё забыто. Думаю, со стороны клуба и тренера также всё в порядке. Не нужно зацикливаться на прошлом, если мы хотим сделать очередной шаг вперёд, выиграть АПЛ и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

У нас с тренером всё в порядке, нет никаких проблем, мы разговариваем каждый день. Ребята не дадут соврать: в течение последних трёх лет я общаюсь с ним чаще всего, постоянно бываю в его офисе. Мы обмениваемся смс, даже когда я просто прохожу мимо его дома», — приводит слова Роуза Goal.