Тихоновецкий: «Спартак» и ЦСКА не выйдут в плей-офф ЛЧ, сказки не будет

Бывший нападающий ЦСКА Александр Тихоновецкий выразил мнение, что «Спартак» и ЦСКА не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Обе команды перед заключительным туром занимают в своих группах третье место.

«Никто не выйдет. «Спартак» и ЦСКА не смогут попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Я не жду чудес от наших клубов в Лиге чемпионов. Сказки бывают, но не в этот раз», — сказал Тихоновецкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА в заключительном выездном матче с «Манчестер Юнайтед» надо набрать очков больше, чем наберёт «Базель» в игре с «Бенфикой». «Спартак» устроит только победа в игре с «Ливерпулем».

Турнирная таблица в группе А: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.

Турнирная таблица в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Севилья» — 8; 3. «Спартак» — 6; 4. «Марибор» — 2.