Коломейцев: «Копенгаген» ничем не удивил, к чему готовились, то и было

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном». «Железнодорожники» на своём поле одержали победу со счётом 2:1. Дубль в составе российской команды оформил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

«Давило положение в таблице, знали, что отступать некуда. Только выигрывать, потому что остались две игры. Положение было не очень положительное. Поэтому готовились, как к обычной игре, знали, что надо выигрывать и всё. Было ли холодно? Сегодня ещё нормально было. Не знаю, что будет в Хабаровске. Съездим, узнаем. Было довольно нормально сегодня.

«Копенгаген» сегодня ничем не удивил. Играли с ними в первом туре Лиги Европы, поэтому знали, к чему готовимся. Посмотрели теорию, в принципе, к чему готовились, то и было. Не сказал бы, что удивила их игра в одного форварда, просто думали, что будет два. Оказалось — один, но это ничего не поменяло в нашей игре.

Главный тренер «Копенгагена» сказал, что оба гола были случайностью? Не знаю. Первый гол вообще замечательно разыграли, второй гол – да. Стандарт, рикошеты, отскоки, может, и повезло. Первый гол здорово разыграли, не знаю почему он так сказал.

Почаще ли летать Фарфану, чтобы хорошо играть? Сейчас в Хабаровск Фарфан полетит, посмотрим как будет.

Поддержка болельщиков, как всегда отличная. Рады, что приходят, болеют, даже в такую погоду и в такое время. Спасибо большое за поддержку. Перфоманс видел, понравился, отличный", — передаёт слова Коломейцева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью с Коломейцевым смотрите на «Чемпионате».

