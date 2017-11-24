Ал. Миранчук: есть ощущение, что «Локомотиву» удастся выиграть свою группу в ЛЕ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал домашнюю победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Тяжело пришлось сегодня, но победа. Могу только поздравить всех с ней. С победой, «Локомотив». Конечно же, главное – выйти. Хочется всегда побеждать и, конечно же, выйти из группы с первого места. Есть ли ощущение, что команде удастся это сделать? Безусловно, конечно.

Владение мячом проиграли, но выиграли матч. Самое главное результат в футболе, и мы достигли его. Когда уже вели в счёте, команда соперника наседала, где-то там шли навесы. Они всеми силами пытались забить гол. Поэтому немного отошли, пытались ловить их на контратаках. Хорошо, что вытерпели и выиграли матч.

Что касается того, ожидал ли от Фарфана такой результативности, то конечно! Джеф хоть с самолёта сразу на игру. Думаю, его класс всегда скажется, поэтому я даже не удивлён», — передаёт слова Алексея Миранчука корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».