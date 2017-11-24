Гендиректор «Тосно»: первому попавшемуся клубу Заболотного не отдадим

Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб готов продать форварда Антона Заболотного только в том случае, если поступившее предложение устроит все стороны.



«Никаких конкретных предложений по Антону в письменном виде не поступало. Когда будут уже какие-то официальные предложения, можно будет о чём-то говорить. А так – пока только слухи.



Не собираемся отдавать Заболотного зимой просто так, он нам тоже очень нужен. Первому попавшемуся клубу на его условиях мы, конечно же, Антона не отдадим. Должна сложиться ситуация так, чтобы выгодно было всем сторонам — и нам, и потенциальному покупателю, и самому Антону. Мы не будем отдавать его в клуб, который, скажем, ему не интересен. Мы также не будет отпускать его за условно небольшие деньги во что бы то ни стало», — приводит слова Матюшенко „Спорт день за днём“.

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