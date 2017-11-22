Гендиректор «Тосно»: Бесчастных и Щербак не уволены, а отстранены от работы

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы тренеров команды Владимира Бесчастных и Владимира Щербака.

«На данный момент Бесчастных и Щербак не уволены, а отстранены от работы. Так решило руководство клуба. Стоит отметить, что решение было принято после результатов последних двух туров. Их отстранение не связано с текущим положением команды в турнирной таблице. У нас нет никаких обид. Никто ни на кого не сердится и не обижается. Данное решение принято не мной, а всем руководством клуба», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

После 17 туров «Тосно» занимает 13-е место в таблице РФПЛ. 4 ноября команда проиграла на своём поле со счётом 1:3 «Краснодару», а 19 ноября в гостях была разгромлена «Зенитом» со счётом 0:5.