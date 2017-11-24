За массовую драку во время матча «БАТЭ» — «Црвена Звезда» задержаны 14 фанатов

14 иностранных болельщиков были задержаны за массовую драку и нарушение порядка в Борисове перед и во время матча Лиги Европы «БАТЭ» — «Црвена Звезда» (0:0).

«В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан, в отношении которых составлено 20 административных протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 17.1 (»Мелкое хулиганство"), 17.3 (Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде) и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий)", — проинформировали в областной милиции.

На матче присутствовали не только белорусские и сербские, но и российские болельщики (фанаты московского «Спартака»), однако в УВД не уточняют национальную принадлежность задержанных.

«Там присутствовали болельщики и из Сербии, и из России. И все задержанные – это именно иностранные болельщики. Но мы целенаправленно не уточняем, какие именно», — цитирует «Интерфакс-Запад» официального представителя УВД Миноблисполкома Евгения Сачека.