Ермакович: понимаем, что для выхода в плей-офф БАТЭ нужно побеждать «Арсенал»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о встрече с «Црвеной Звездой» (0:0) в пятом туре группового этапа Лиги Европы, подчеркнув, что всё будет решаться в матче с «Арсеналом» в Лондоне в последнем туре.



«Согласен, впереди у нас мало что получилось. Были только хорошие подходы в контратаках. Но, наверное, основная причина — это соперник, который достаточно плотно и агрессивно играл. Мы можем играть лучше. И в позиционных атаках, и контратаках, к сожалению, сыграли ниже своих возможностей. Тем не менее давайте не будем забывать, что противостояли крепкому сопернику, «Арсенал» и «Кёльн» его не обыграли. Очень хорошая команда. Нам было непросто.



Мы прекрасно понимаем, что для выхода в нокаут-раунд нам нужно побеждать «Арсенал». Реально ли выйти в плей-офф с такой игрой? Теоретически реально. Практически — будем стараться. Это всё, что могу ответить. Понимаем, кто нам противостоит. Тем не менее, пока есть какие-то шансы, будем пытаться», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.



Турнирное положение в группе H после 5-го тура: 1. «Арсенал» — 10 очков; 2. «Црвена Звезда» — 6; 3. «Кёльн» — 6; 4. БАТЭ — 5.

Лондонский «Арсенал» проиграл «Кёльну», БАТЭ и «Црвена Звезда» голов не забили