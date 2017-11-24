Рамос пока не решил, будет ли он играть в защитной маске

Защитник «Реала» Серхио Рамос пока не решил, будет ли он использовать маску после перелома носа. Об этом сообщает AS.

Рамос сломал нос в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить капитана «сливочных» в своей штрафной, нанёс ему сильный удар бутсой в нос. Из-за кровотечения Рамосу пришлось ненадолго покинуть поле, а после перерыва он был заменён на Хосе Игнасио Начо. Позже стало известно, что у него сломан нос.

По информации источника, Рамос пропустит завтрашний матч против «Малаги» в чемпионате и ответную игру Кубка Испании с «Фуэнлабрадой» (28 ноября). Ожидается, что защитник сможет помочь своей команде 2 декабря, в выездном матче с «Атлетиком» из Бильбао.

При этом пока неизвестно, будет ли Рамос играть в защитной маске. Футболист опробует её на тренировках и в зависимости от ощущений примет решение.