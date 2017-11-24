Наставник «Валенсии» дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Барсой»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль получил дисквалификацию на ближайшие два матча. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании.

Поводом для наказания стали протесты специалиста в отношении действий судьи во время выездного матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:2), в котором Тораль заработал удаление. Последующая апелляция «Валенсии» не изменила решения дисциплинарного комитета.

Таким образом, наставник «летучих мышей» пропустит предстоящие встречи с «Барселоной» и «Хетафе».