Участие Папастатопулоса, Бюрки и Пулишича в матче с «Шальке» под вопросом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии рурского дерби с «Шальке-04».

«Пока не знаем, смогут ли сыграть Сократис, Бюрки и Пулишич. Сегодня у нас запланирована тренировка, после которой окончательно станет ясно, можем мы рассчитывать на них или нет», — сказал Бош на пресс-конференции.

Матч 13-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией» и «Шальке-04» состоится 25 ноября. Начало – в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.