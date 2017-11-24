Стевенс: Бош? Руководство «Боруссии» Д должно задаться вопросом о своей работе

Бывший главный тренер «Шальке-04» Хуб Стевенс проанализировал ситуацию, в которой оказался наставник дортмундской «Боруссии» Петер Бош. Последний может быть уволен со своего поста после рурского дерби с «Шальке-04», которое состоится 25 ноября в 13-м туре чемпионата Германии. Дортмундцы в последнее время играют очень неудачно, и руководство клуба уже подумывает о смене главного тренера.

«Руководство «Боруссии» знало, какой футбол исповедует Бош и к чему он стремится. Бошу необходимо продержаться. Конечно, Бош упрям, но тренер и должен быть таким. В определённых ситуациях это опасно. Но если он будет уволен, то руководство «Боруссии» должно задаться вопросом о своей работе», — цитирует Стевенса интернет-портал Goal.