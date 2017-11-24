«Урал» объявил о подписании контракта с 23-летним голкипером

«Урал» объявил, что заключил соглашение с 23-летним вратарём Олегом Бакловым. С футболистом был заключен долгосрочный контракт.

«Игрок осенью приезжал на просмотр в нашу команду, а также принял участие в товарищеской встрече против «Амкара». Будучи на просмотре, голкипер оставил о себе приятные впечатления у тренерского штаба», — говорится на официальном сайте «Урала».



Баклов является воспитанником сызранского футбола. В сезоне-2012/13 голкипер выступал за молодёжную команду самарских «Крыльев Советов». После этого он дебютировал в профессиональном футболе за «Сызрань-2003», которая выступает в ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». В этом турнире Баклов провёл 63 матча.