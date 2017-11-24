Губернатор: стадион в Калининграде подорожал примерно на 500 млн рублей

Стоимость строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира выросла примерно на 500 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Насколько я знаю, по стадиону в Калининграде удорожание составило порядка 500 млн рублей. За счёт именно, как объясняют, трудностей по почвам, которые возникли.

Больше 50 млрд и федеральных, и региональных, и частных денег мы потратили на подготовку объектов к ЧМ-2018. Это коммуникации, канализация, вода, дороги, эстакады, взлётно-посадочная полоса и новый терминал. Это огромный комплексный проект. Город меняется на глазах", — цитирует Алиханова «Газета.ру».