Готовность стадиона «Калининград Арена» составляет 89%

Строительная готовность стадиона к чемпионату мира—2018 в Калининграде составляет порядка 89%, а для завершения объекта в срок рекомендовано увеличить количество специалистов на объекте. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий, который принял участие в выездном мероприятии контрольного управления президента РФ в Калининграде.



«По вопросу формирования исполнительной документации (ИД) для получения заключения о соответствии организовано взаимодействие с центральным управлением Ростехнадзора, на объекте работают два инспектора, готовы приступить ещё восемь человек по готовности ИД. Проверка идёт на объекте в соответствии с согласованным графиком передачи документации в Ростехнадзор. Общий процент готовности ИД под ЗОС — 81,7%, динамика — 10,7% за прошедшую неделю, подготовлено и передано Ростехнадзору — 10%. В целом строительная готовность стадиона составляет 89%", — цитирует Ставицкого официальный сайт Минстроя России.



Основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство свайного основания и фундамента стадиона, устройство свайного основания и железобетонных конструкций плиты футбольного поля, монтаж металлоконструкций каркаса и фасада стадиона, устройство перекрытий и диафрагм жёсткости, монтаж настилов трибун, металлоконструкций и покрытия кровли, футбольное поле, монтаж видеотабло и другое.

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