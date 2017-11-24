Гаджиев: преодолевать оборону «Динамо» непросто, но у «Амкара» многое получалось

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

«У нас сегодня многое получалось. Может, за исключением, например, выходов на ударные позиции в первом тайме. Но преодолевать такую оборону непросто, это всем командам непросто. «Динамо» организованно оборонялось, шестёрка в линию выстраивалась регулярно – четвёрка защитников и фланги.

После гола игра поменялась, и здесь уже мы немножко авантюрно играли. В той ситуации, в которой нам забили, Эззатоллахи ошибся – так нельзя играть в штрафной. Но главное в другом — там же соперник имел на фланге численное преимущество, а этого нельзя допускать. Но ребята — молодцы, смогли ещё забить.

В концовке «Динамо» заиграло более агрессивно, они выдвинули вперёд игроков средней линии. В этой ситуации можно играть спокойнее и расчетливее. Но мы действовали неплохо – у нас были более явные моменты у ворот соперника. Например, у Прокофьева была чистая позиция, чтобы забить гол.

Можно придраться к разным моментам, когда можно было играть более надёжно и лучше контролировать мяч, но концовку провели нормально. Вот если бы ни разу не убежали в контратаки, можно было бы говорить, что концовку провели плохо. А так, всё нормально", — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».