Гаджиев: «Амкару» была нужна победа над «Динамо», и её надо было удержать

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю победу над «Динамо» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Я думаю, ребята сыграли нормально. В концовке, может быть, немного смазали, но можно это понять. Нужна была победа, и надо было её сохранить. Убегали в контратаку несколько – тоже ничего. Очень хороший момент был у Станислава. Он только вышел — и мог забить.

Мне сложно сказать, почему во втором тайме изменилась игра. В первом выстраивалось у них шесть человек в линию. Они играли достаточно организованно, и нам было достаточно тяжело. Но я считаю, что мы неплохо комбинировали. Были сложности в завершающей стадии, а вскрывать оборону даже квалифицированным командам тяжело», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».