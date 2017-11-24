«Амкар» показал, как Гаджиев выступил «заводящим» после победы над «Динамо»

«Амкар» на своей странице в «инстаграме» опубликовал видео после домашней победы над «Динамо» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Футболисты пермской команды скандировали название клуба, а «заводящим» выступил главный тренер — Гаджи Гаджиев. 72-летний специалист, войдя в раздевалку, громко засвистел и сказал: «Ну, давай, ребята!». Затем вся раздевалка начала скандировать «Амкар».

«Амкар» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. В начале второго тайма Януш Гол вывел хозяев вперёд, а на 54-й минуте Евгений Луценко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Саид Эззатоллахи забил победный мяч. Пермяки одержали первую с конца сентября победу в РФПЛ и, набрав 21 очко, вышли на 10-е место в таблице.