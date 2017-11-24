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«Амкар» — «Динамо» — 2:1. Видеообзор матча

Футбол

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги в Перми на стадионе «Звезда» местный «Амкар» одержал победу над московским «Динамо» — 2:1.

В начале второго тайма Януш Гол вывел хозяев вперёд, а на 54-й минуте Евгений Луценко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Саид Эззатоллахи забил победный мяч.

«Амкар» одержал первую победу в РФПЛ с конца сентября и, набрав 21 очко, вышел на 10-е место в турнирной таблице.

«Динамо» (16) располагается на 14-й строчке, бело-голубые не могут победить в пяти подряд матчах чемпионата.

Видеообзор матча «Амкар» — «Динамо» смотрите на официальном сайте РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
24 ноября 2017, пятница. 17:30 МСК
Амкар
Пермь
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 – Гол – 48, 1:1 – Луценко – 54 (пен), 2:1 – Эззатоллахи – 68
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