«Амкар» — «Динамо» — 2:1. Видеообзор матча

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги в Перми на стадионе «Звезда» местный «Амкар» одержал победу над московским «Динамо» — 2:1.



В начале второго тайма Януш Гол вывел хозяев вперёд, а на 54-й минуте Евгений Луценко сравнял счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Саид Эззатоллахи забил победный мяч.

«Амкар» одержал первую победу в РФПЛ с конца сентября и, набрав 21 очко, вышел на 10-е место в турнирной таблице.

«Динамо» (16) располагается на 14-й строчке, бело-голубые не могут победить в пяти подряд матчах чемпионата.

Видеообзор матча «Амкар» — «Динамо» смотрите на официальном сайте РФПЛ.