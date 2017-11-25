Аленичев: у «Балтики» в матче с «Енисеем» был запредельный настрой и мотивация

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги домашнего матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Балтикой» (1:1).



«Честно говоря, хотелось порадовать болельщиков в заключительном матче победой, но, к сожалению, не смогли её добиться. Причина в том, что нам противостояла очень хорошая и организованная команда, соперник, которого мы обыграли в первом круге со счётом 5:0. Было видно, что у этой команды запредельный настрой и мотивация. Соперник практически все силы отдал на футбольном поле. Я очень хорошо знаю Игоря Черевченко, вместе играли и учились, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить его команду с хорошей игрой.



Если говорить по матчу, то в первом тайме у нас игра не совсем получилась, мы могли проигрывать по ходу первого тайма, когда в нашей штрафной возник голевой момент, но здорово сыграл Миша Филиппов. Затем сделали некоторые поправки, произвели замены. Меня болельщики попросили выпустить Артура Малояна, их просьбу я удовлетворил. Он вышел и забил сразу гол, с чем бы я хотел его поздравить.

Не сумели мы удержать победный счёт, допустили ошибку, произошла невнимательность в обороне, чем соперник и воспользовался. В любом случае команда, уходя на зимний перерыв, остаётся на первом месте. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за то, как они нас поддерживали всю летне-осеннюю часть чемпионата! Спасибо!" — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея".