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«Ренн» в концовке дожал игравший вдесятером «Нант»

Футбол

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Нант» и одержал победу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 51-й минуте Вахби Хазри вывел хозяев вперёд. Вскоре гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Николя Паллуа. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Клаудио Раньери сумели сравнять счёт — на 73-й минуте пенальти реализовал Эмилиано Сала. Тем не менее «Ренн» сумел вырвать победу — на 88-й минуте дубль оформил Хазри.

В таблице французского первенства «Ренн» (18 очков) занимает восьмое место, «Нант» (23) — пятое.

Франция - Лига 1. 14-й тур
25 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
2 : 1
Нант
Нант
1:0 – Хазри – 51, 1:1 – Сала – 73 (пен), 2:1 – Хазри – 88
Удаления: нет – Паллуа, 57
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