«Ренн» в концовке дожал игравший вдесятером «Нант»

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Нант» и одержал победу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 51-й минуте Вахби Хазри вывел хозяев вперёд. Вскоре гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Николя Паллуа. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Клаудио Раньери сумели сравнять счёт — на 73-й минуте пенальти реализовал Эмилиано Сала. Тем не менее «Ренн» сумел вырвать победу — на 88-й минуте дубль оформил Хазри.

В таблице французского первенства «Ренн» (18 очков) занимает восьмое место, «Нант» (23) — пятое.