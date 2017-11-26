Кучук: равнодушных у «Ростова» не было, поэтому такой счёт

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:0) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Равнодушных не было, поэтому такой счёт. Когда команда доигрывала любой момент, было видно, что психологически было очень тяжело, но команда справилась с этим. От первой до последней минуты держали всю структуру. За короткий промежуток времени мы сделали большой шаг в понимании игры, изменении тактики. Спасибо команде.



Двое центральных защитников? Мы осознанно это делали. Многим кажется, что мы не умеем играть с двумя, но оказывается, что умеем. Однако это было сделано немного по другой причине, какой — оставлю при себе. Это было сделано за два дня до игры, и игроки со многими моментами справлялись.



Выбор пенальтиста? На доске висят фамилии трёх-четырёх человек. Они выбирают между собой. Бухаров был уверен и взял мяч. Он забил и второй прекрасный мяч. Отыграл очень хорошо и очень агрессивно», — заявил Кучук.