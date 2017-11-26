Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Ростов» обыграл «Анжи» благодаря дублю Бухарова, выиграв в ЧР впервые с августа

Футбол

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над «Анжи».

Хозяева поля вышли вперёд в конце первого тайма, когда Александр Бухаров реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Окончательный результат донская команда установила на 59-й минуте, когда Бухаров оформил дубль, замкнув подачу Тимофея Калачёва с углового.

Таким образом, «Ростов» одержал первую победу в РФПЛ с 12 августа. Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате составила 11 матчей.

В таблице РФПЛ «Ростов» (22 очка) поднялся на 10-е место, а «Анжи» (16) располагается на предпоследней строчке.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Бухаров – 44 (пен), 2:0 – Бухаров – 58
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент