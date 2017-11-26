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Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Ниццу»

Футбол

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Ницца» принимала на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил голландский нападающий Мемфис Депай, а ещё по голу на свой счёт записали Максвелл Корне, Мариано и Мизьян Маолида. С 70-й минуты «Ницца» играла вдесятером после красной карточки, которую получил защитник Марлон. Таким образом, «Лион» продлил до восьми матчей свою серию без поражений в Лиге 1.

«Лион» (29 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (14) находится на 18-й позиции.

Франция - Лига 1. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
0 : 5
Лион
Лион
0:1 – Депай – 5, 0:2 – Корне – 20, 0:3 – Мариано – 27, 0:4 – Депай – 38, 0:5 – Маолида – 79
Удаления: Марлон, 70 – нет
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