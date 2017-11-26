Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Ниццу»

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Ницца» принимала на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил голландский нападающий Мемфис Депай, а ещё по голу на свой счёт записали Максвелл Корне, Мариано и Мизьян Маолида. С 70-й минуты «Ницца» играла вдесятером после красной карточки, которую получил защитник Марлон. Таким образом, «Лион» продлил до восьми матчей свою серию без поражений в Лиге 1.

«Лион» (29 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (14) находится на 18-й позиции.