«Сьон» разгромил «Грассхоппер», Митрюшкин был заменён во втором тайме

В матче 16-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Грассхоппер». Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Иломе М`Бойо, а ещё один гол забил Марко Шнойвли. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе команды, но на 68-й минуте при счёте 2:0 был заменён на запасного вратаря Кевина Фикентшера. Причина замены Митрюшкина пока не известна.

«Сьон» (17 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Грассхоппер» (23) — на пятой строчке.