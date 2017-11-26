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«Сьон» разгромил «Грассхоппер», Митрюшкин был заменён во втором тайме

Футбол

В матче 16-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Грассхоппер». Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Иломе М`Бойо, а ещё один гол забил Марко Шнойвли. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе команды, но на 68-й минуте при счёте 2:0 был заменён на запасного вратаря Кевина Фикентшера. Причина замены Митрюшкина пока не известна.

«Сьон» (17 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Грассхоппер» (23) — на пятой строчке.

Швейцария - Суперлига. 16-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Сьон
Сьон
3 : 0
Грассхоппер
Цюрих
1:0 – М'Бойо – 5, 2:0 – Шнойвли – 61, 3:0 – М'Бойо – 90
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