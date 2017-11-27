СМИ: судимый за убийство фотограф напал на пресс-атташе «Крыльев Советов»

Некоторые СМИ сообщили, что на пресс-конференции после игры 25-го тура ФНЛ «Крылья Советов» – «Шинник» (3:3) осуждённый за убийство психбольной схватил тренера самарцев Андрея Тихонова за грудки и пытался выяснить с ним отношения. Эта информация не соответствует действительности. На самом деле нападению подвергся пресс-атташе клуба Максим Съестнов, сообщает Rusfootball.



На пресс-конференции после матча человек, которого в пресс-центре стадиона «Металлург» видели впервые за долгое время, задавал провокационные вопросы и постоянно перебивал наставника «Крыльев», а вскоре за него почему-то вступился ещё один журналист. Тихонов посоветовал паре покинуть конференц-зал. Когда пресс-конференция окончилась. а Тихонов покинул зал, Съестнов подошёл к возмутителю спокойствия с претензиями. В ответ посыпалась куча оскорблений, и вдобавок пресс-атташе получил пощёчину. Нападавшего быстро оттащили, а в зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вывели хулигана. Перед этим журналисты, а особенно Съестнов, выслушали кучу оскорблений и угроз.



Позже стало известно, что нападавшим был некий фотограф Вильданов, который имеет на своём счету убийство и справку о невменяемости. За день до того он устроил дебош на матче баскетбольного клуба «Самара», где толкнул главного тренера команды в спину прямо во время интервью.

«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником», ведя 3:0 по ходу встречи