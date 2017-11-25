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«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником», ведя 3:0 по ходу встречи

Футбол

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:3.

Самарцы вели в счёте 3:0 к 37-й минуте, однако в последствии пропустили один гол до перерыва, а ещё два – во втором тайме. В составе «Крыльев» отличились Сергей Самодин, Данил Клёнкин и Сергей Корниленко, за гостей голы забили Владислав Камилов, Дмитрий Самойлов и Никита Дроздов.

«Крылья Советов» (51 очко) располагаются на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, «Шинник» (35) находится на девятой строчке.

В другом матче тура, который проходил параллельно, курский «Авангард» на своём поле сыграл ничью с «Химками» — 0:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
25 ноября 2017, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
3 : 3
Шинник
Ярославль
1:0 – Самодин – 10, 2:0 – Клёнкин – 26, 3:0 – Корниленко – 37, 3:1 – Камилов – 44, 3:2 – Самойлов – 61, 3:3 – Дроздов – 84
ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
25 ноября 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард К
Курск
0 : 0
Химки
Химки
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