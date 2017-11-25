«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником», ведя 3:0 по ходу встречи

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:3.

Самарцы вели в счёте 3:0 к 37-й минуте, однако в последствии пропустили один гол до перерыва, а ещё два – во втором тайме. В составе «Крыльев» отличились Сергей Самодин, Данил Клёнкин и Сергей Корниленко, за гостей голы забили Владислав Камилов, Дмитрий Самойлов и Никита Дроздов.

«Крылья Советов» (51 очко) располагаются на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, «Шинник» (35) находится на девятой строчке.

В другом матче тура, который проходил параллельно, курский «Авангард» на своём поле сыграл ничью с «Химками» — 0:0.