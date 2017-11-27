Рейнгольд: «Спартак» играет в очень симпатичный футбол, а «Зенит» — натужно

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 19:30 мск.

«У меня простые ожидания: «Спартак» должен взять реванш. В первом круге он проиграл 1:5 в Санкт-Петербурге. Провалил игру. Я жду реванша. Не думаю, что спартаковцы пять забьют, но надеюсь, что красно-белые сделают то, что должны сделать – обыграют «Зенит». Если «Спартак» обыграет «Зенит», то отставание сократится до минимума. ЦСКА спартаковцы уже догнали: там одно очко разницы. И останется одна команда, которая, конечно, будет терять очки, — это «Локомотив».

В прошлом туре обе команды много забили, но играли они с разными по силе соперниками. «Краснодар» всё-таки один из ведущих российских клубов и шёл на третьем месте. У них хороший состав: играющие ребята. Что касается «Зенита» — я ни в коем случае не хочу уменьшить достоинства его футболистов, но он выиграл у «Тосно», команды очень слабенькой.

В московском матче встречаются совершенно разные футбольные школы: Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь абсолютно разный уровень подготовленных футболистов по мастерству, по тактике, по зрелости и т.д. Я считаю, что по красоте и по содержание игры лучше «Спартака» нет никого в этом сезоне. При всех его неудачах вначале он раскрылся и доставляет всем наслаждение своей игрой, независимо от того, за кого человек болеет. Спартаковцы играют в очень симпатичный футбол, а «Зенит» играет натужно. Да, мастеров там хватает, но не такого уровня, который есть в «Спартаке», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит».