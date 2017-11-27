Жирков и Полоз выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на центральный матч 18-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Бабурин, Терентьев, Карпов, Мевля, Нобоа, Ерохин, Капленко, Ригони, Дзюба, Дриусси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит», который пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.