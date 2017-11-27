«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Роша.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.