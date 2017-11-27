«Урал» в Кубке ФНЛ сыграет в группе со «Спартаком-2», «Тюменью» и «Араратом»

Сегодня, 27 ноября, состоялось заседание общего собрания Футбольной национальной лиги. На нём были утверждены итоги первого круга ФНЛ, утверждён бюджет лиги на 2018 год, а также проведена жеребьёвка и определён состав групп на Кубок ФНЛ, который пройдёт с 10 по 23 февраля следующего года в Пафосе (Кипр).

Полностью состав групп на первом этапе турнира выглядит следующим образом:

Группа А: «Крылья Советов», «Волгарь», «Факел», «Рига».

Группа B: «Тамбов», «Луч-Энергия», «Мордовия», «Чертаново».

Группа С: «Шинник», «Ротор-Волгоград», «Краснодар-2», «Локомотив-Казанка».

Группа D: «Спартак-2», «Тюмень», «Урал», «Арарат».



По регламенту турнира победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвёртые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведёт в рамках Кубка по пять матчей.