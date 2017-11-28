Л. Адриано: рад, что мне вновь удалось забить красивый гол

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал победу команды над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ. Бразилец забил второй гол красно-белых.



«Мы с самого начала показывали очень хороший футбол, оказывали большое давление на „Зенит“. Это очень важная победа, благодаря которой мы приблизились к первому месту. Рад, что мне вновь удалось забить красивый гол после того, как классно сыграл Зе Луиш. Теперь будем тренироваться ещё более усердно, чтобы постараться одержать победу над „Арсеналом“ в Туле», — приводит слова Луиса Адриано O Globo.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате» (момент с голом Л. Адриано — с 2:43).