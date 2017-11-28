Валуев — фанатам «Зенита»: не вешать нос — «Спартак» в Питере в 4 мяча попал!

Депутат Государственной думы Николай Валуев после поражения «Зенита» от «Спартака» в матче 18-го тура РФПЛ призвал болельщиков сине-бело-голубых сильно не расстраиваться по этому поводу. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Матч первого круга, который прошёл в Петербурге, завершился в пользу «Зенита» — 5:1.

«Не вешать нос, болельщики „Зенита“! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали! И мы выше их в таблице. Всё у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку клуба в Москве», — написал Валуев на своей странице в «Твиттере».