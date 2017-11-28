Ватцке: «Боруссия» Д не в долгу перед Тухелем

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал решение расстаться с Томасом Тухелем, который в предыдущих двух сезонах возглавлял команду. В прошлом сезоне «Боруссия» под руководством этого специалиста завоевала Кубок Германии, однако между ним и руководством возникли разногласия.

«Я хотел бы поблагодарить Тухеля и пожелать ему всего наилучшего. Он помог нам выиграть Кубок страны, но и мы дали ему возможность выиграть первый титул в его карьере. Поэтому «Боруссия» не в долгу перед Тухелем. Нам было очень нелегко расставаться с Тухелем, поскольку это не было обусловлено спортивными результатами. Мне могут сказать, что я мог предвидеть последствия этого решения. Однако я никогда не принимаю таких решений один», — цитирует Ватцке интернет-издание Sport1.