Комбаров: со мной всё нормально, просто перелом ребра!

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал полученную в домашней встрече 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:1) травму. Комбаров получил удар коленом в столкновении с полузащитником Эмилиано Ригони и смог покинуть поле только на электрокаре в сопровождении врачей. Это случилось на второй добавленной к матчу минуте.

«Со мной всё нормально, просто перелом ребра! Ещё раз всех с победой!» — написал защитник красно-белых в «Инстаграме».

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сегодня сообщил, что лечение Комбарова займёт около месяца.