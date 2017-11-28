«Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова

Немецкие «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова. Об этом информирует британское издание Daily Mail. При этом активизироваться в плане возможного трансфера россиянина готов «Вест Хэм Юнайтед».

Сообщается, что в лондонском клубе наблюдали за игрой Смолова в матче «Краснодара» с «Уралом» (1:0) в минувшие выходные. 27-летний форвард забил единственный гол во встрече.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова за £ 15 млн.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ и забил девять голов.