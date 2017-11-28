«Зенит» объявил о назначении Малафеева на пост заместителя спортивного директора

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев назначен на пост заместителя спортивного директора клуба по общим вопросам.

Малафеев, закончивший карьеру в 2016 году, провёл в составе сине-бело-голубых 17 сезонов и отыграл 442 матча (в том числе 164 на ноль). Он рекордсмен «Зенита» по сыгранным минутам (39 167) и по выигранным кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми 38-летний Малафеев четырежды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» для меня не просто работа — это моя жизнь", — написал Малафеев в своём «твиттере».