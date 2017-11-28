Серхи Роберто восстановился от травмы и может сыграть в матче Кубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто готов вернуться на поле. 25-летний футболист восстановился от травмы, полученной в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:0) 31 октября. Тогда хавбеку диагностировали повреждение подколенного сухожилия правой ноги и он пропустил почти месяц.
Как сообщает официальный сайт «Барселоны», Серхи Роберто включён в заявку каталонцев на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с «Мурсией».
Матч «Барселона» — «Мурсия» состоится на стадионе «Камп Ноу» 29 ноября, начало — в 21:30 мск. В первой игре каталонцы победили со счётом 3:0.
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