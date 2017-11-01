«Барселона» на 5 недель лишилась С. Роберто и на 3-4 недели Гомеша

«Барселона» на длительное время лишилась полузащитников Серхи Роберто и Андре Гомеша. Оба футболиста получили повреждения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:0). Серхи Роберто был заменён на 45-й минуте, а Андре Гомеш, вышедший на поле на 75-й минуте, получил повреждение под занавес встречи.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны», в ходе обследования врачи диагностировали у Серхи Роберто повреждение подколенного сухожилия правой ноги. На восстановление испанцу потребуется до пяти недель. Что касается Гомеша, то у португальца травма правого бедра. Вне игры Андре Гомеш будет находиться три-четыре недели.
Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче с «Олимпиакосом»