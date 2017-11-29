Зидан: «Фуэнлабрада» — очень хорошая команда, она не должна играть в Сегунде В

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» встречались с «Фуэнлабрадой». Встреча в Мадриде завершилась вничью — 2:2, «Реал» прошёл в следующий круг за счёт победы в гостях (2:0).

«Я вовсе не раздражён. Мы понимали, что будет непросто. Соперник провёл очень хорошую игру, но я рад, что мы прошли дальше — это было основной целью. Люди могут говорить, что им вздумается, но они должны были видеть, что наша команда сражалась до конца. „Фуэнлабрада“ — очень хорошая команда, она не должна играть в Сегунде В.

Я рад за Бэйла, Наваса и Ковачича. Мы прошли в следующую стадию. Это то, что нам было нужно", — приводит слова Зидана Marca.