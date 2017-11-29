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В «Баварии» надеются, что Хайнкес поможет клубу найти нового главного тренера

Футбол

Руководство мюнхенской «Баварии» связывает надежды с главным тренером команды Юппом Хайнкесом не только в контексте решения важных задач в нынешнем сезоне. Хайнкесу отводится ещё одна важная роль в стратегических планах немецкого гранда: в «Баварии» хотят, чтобы он помог клубу найти нового наставника для команды в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.

«Я могу себе представить, что Хайнкес в поисках нового тренера сыграет определённую роль», — цитирует Румменигге tz.

Хайнкес возглавил «Баварию» в начале октября, сменив уволенного Карло Анчелотти. Его контракт с клубом в силе до лета 2018 года. Хайнкес уже говорил, что «Баварии» было бы целесообразно сделать ставку на немецких специалистов.

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